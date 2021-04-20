موسكو تتهم واشنطن بالتآمر لطرد دبلوماسييها من التشيك والاتحاد الأوربي يعتزم معاقبة روسيا

2021/04/20 | 02:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-متابعة اتهمت روسيا، الولايات المتحدة الأميركية امس الاثنين، بأنها تقف وراء طرد الدبلوماسيين الروس من جمهورية التشيك.وأعلنت روسيا، الأحد، أن 20 موظفاً في السفارة التشيكية في موسكو باتوا يعتبرون أشخاصاً “غير مرغوب فيهم” ويجب عليهم مغادرة البلاد مع نهاية اليوم الاثنين.وكانت السلطات التشيكية أعلنت السبت، طرد 18 دبلوماسياً روسياً ضالعين، بحسب الاستخبارات ...

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