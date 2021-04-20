حكومة الاقليم تحيل ملفات تسعة صحفيين ونشطاء الى القضاء

2021/04/20 | 02:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرارا لسياسية تكميم الافواه السيمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي احالت المديرية العامة للاسايش “الامن” بمحافظة اربيل ملفات لعدد من النشطاء والصحفيين الى محكمة محافظة اربيل للبدء باتخاذ اجراءات لمحاكمتهم بتهم زعزعة واستهداف امن واستقرار الاقليم.وقال رئيس فريق المحامين المدافعين عن معتقلي اربيل وبادينان بشدار حسن، ان اسايش محافظة اربيل فتحت ملفات تحقيق ...

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