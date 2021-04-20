المنافذ العراقية والترانزيت التجاري

2021/04/20 | 03:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عودة عمل نظام الترانزيت التجاري، هل سيعود العراق إلى دوره الاقتصادي؟ وهل يتفعل التبادل التجاري مع الدول الأخرى؟

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