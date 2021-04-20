الصحة: العراق لا يزال ضمن {الموجة الثانية} لكورونا

2021/04/20 | 03:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

لا يزال العراق يواجه الموجة الثانية لكورونا التي تتطلّب تكاتف الجميع لاسيما المواطنين للخلاص منها، بحسب وزارة الصحة التي زادت من منافذ التلقيح في جانب الكرخ بعد تسجيل إقبال ملحوظ من قبل المواطنين للتطعيم، وافتتحت مستشفى جديداً في نينوى لمعالجة المرضى

المصابين.

وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي خلال ترؤسه اجتماعاً مع المدراء العامين في مركز الوزارة لمناقشة مستجدات كورونا: إنَّ “الوزارة والمؤسسات والمراكز الصحية امام تحد كبير لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس».

واضاف أنَّ “الوزارة وفرت اللقاحات من خلال اقرار 3 شركات رصينة”، مؤكداً “استمرار الدعم والاسناد من قبل مجلس الوزراء وجميع القطاعات والعتبات المقدسة لملاكات الجيش الابيض لدحر الجائحة ودورهم بتوعية المواطنين للالتزام بالاجراءات الصحية خلال الشهر

الفضيل».

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات مواجهة الجائحة واستمرار عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ويبين الموقف الوبائي اليومي لكورونا المعلن من قبل وزارة الصحة تسجيل اعداد كبيرة من الاصابات تفوق الـ6 الاف.

وفي الملف نفسه، قال مدير عام صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي لـ”الصباح”: إنَّ “عدد المنافذ التلقيحية في جانب الكرخ ارتفع إلى 70 بعد اضافة 3 منافذ جديدة للتطعيم بلقاحي استرازنيكا وسينوفارم لتسهيل وصول المواطنين وتقليل الزخم على المنافذ الاخرى».

وكانت وزارة الصحة قد حددت 700 منفذ في عموم البلد للتلقيح ضد كورونا، فضلا عن 50 منفذا اخر خاصا بلقاح

فايزر.

واضاف الحجامي أنَّ “دفعات جديدة من لقاحات فايزر وسينوفارم واسترازنيكا ستصل إلى البلاد اسبوعيا”، لافتا إلى “تسلم الدائرة 2500 جرعة جديدة من لقاح فايزر، تم توزيعها بين مستشفيات اليرموك التعليمي والامامين الكاظمين عليهما السلام».

واوضح الحجامي أنَّ “عدد الملقحين يتجاوز الالفين خلال يوم واحد، بسبب زيادة الوعي اتجاه خطورة الفيروس والحد من انتشاره».

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