الاستثمار: إقبال غير مسبوق على شقق بسماية

2021/04/20 | 03:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

وصفت هيئة الاستثمار، أمس الاثنين، الإقبال على شراء الشقق في مدينة بسماية بأنَّه “غير مسبوق”، مشيرةً إلى اجتماع مرتقب يتعلق بالطريق إلى المجمع.

وقالت رئيسة الهيئة سهى النجار، لـ”واع”: إنَّ “المصارف اطلقت عملية الشراء في مدينة بسماية ونتج عن ذلك اقبال غير مسبوق للتقديم على الشقق”، مبينةً أنَّ “نحو 700 شقة تم بيعها خلال الأسبوع الماضي”.

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