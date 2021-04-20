2021/04/20 | 03:24 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: الصباح
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وصفت هيئة الاستثمار، أمس الاثنين، الإقبال على شراء الشقق في مدينة بسماية بأنَّه “غير مسبوق”، مشيرةً إلى اجتماع مرتقب يتعلق بالطريق إلى المجمع.
وقالت رئيسة الهيئة سهى النجار، لـ”واع”: إنَّ “المصارف اطلقت عملية الشراء في مدينة بسماية ونتج عن ذلك اقبال غير مسبوق للتقديم على الشقق”، مبينةً أنَّ “نحو 700 شقة تم بيعها خلال الأسبوع الماضي”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستثمار: إقبال غير مسبوق على شقق بسماية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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