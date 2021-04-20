النائب الاول لمحافظ البصرة يبحث مع «اليونسكو» المباشرة بإعادة تأهيل الدور التراثية

2021/04/20 | 03:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / محمد الجابري

بحث النائب الاول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي، أمس الاثنين، مع وفد من منظمة اليونسكو في بغداد مبادرة إحياء التراث الثقافي في منطقة البصرة القديمة.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أن «النائب الاول للمحافظ محمد التميمي التقى بمدير مكتب منظمة الثقافة لــ (اليونسكو) في العراق، احمد جنيد سروش ، لبحث اخر استعدادات بدء العمل بمبادرة الاتحاد الأوروبي لصيانة وتأهيل دور التراث الثقافي الكائنة في منطقة البصرة القديمة».

واضاف البيان ان» اللقاء مع الحكومة المحلية في البصرة تناول عرض موجز لمدير مكتب منظمة (اليونسكو) عن «استعدادات اليونسكو الجارية لانطلاق العمل لصيانة الدور التراثية ، وفق دراسة ومسح وتقييم انشائي وبيئي نوعي وصحيح لاعمار هذه الاثار التاريخية ، والتي من المؤمل الشروع بذلك المشروع خلال شهر (اب) القادم مبينا ان «العمل سيشمل تأهيل عدد من البيوت التراثية وتأهيل نهر العشار».

واكمل البيان ان «الحكومة المحلية في البصرة بأعتبارها جهة مستفيدة سترشح ممثل مختص عنها من المهندسين في قسم ادارة المشاريع التابع لديوان المحافظة لتقييم ومراقبة العمل ، لافتا الى ان» الاعمال والمخططات التي اعدت ستكون من افضل التصاميم التاريخية في العالم ، نظرا للاهمية والعمق التراثي العريق لتلك الدور .

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