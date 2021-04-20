واشنطن تدعو موسكو للتوقف عن مضايقة السفن في البحر الأسود.. وتحذير للطيران قرب أوكرانيا

2021/04/20 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، الاثنين، شركات الطيران، توخي "الحذر الشديد" عند التحليق بالقرب من الحدود الأوكرانية الروسية، منوهة إلى مخاطر محتملة تتعلق بسلامة الطيران.

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