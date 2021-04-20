2021/04/20 | 04:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدعت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية شركات الخطوط الجوية لإبداء "الدرجات القصوى" من الحذر أثناء تنفيذ الرحلات بالقرب من الحدود الروسية – الأوكرانية.وقالت الإدارة الأمريكية في مذكرة موجهة لشركات الطيران، إن "التوترات الإقليمية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، التي من المحتمل أن تؤدي إلى اشتباكات عبر الحدود دون إنذار مبكر وأنشطة عسكرية متزايدة ونزاع".وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت قيودا على تحليق الطيران المدني في المنطقة القريبة من الحدود بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2014، حين بدأ النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.وشهدت منطقة النزاع بشرق أوكرانيا تصعيدا للتوتر في الفترة الأخيرة.وتبادل طرفا النزاع الأوكرانيان الاتهامات بتكثيف الأنشطة العسكرية وعمليات القصف على خط التماس.المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تحذر تحليق الطيران فوق الحدود الروسية – الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تحذر تحليق الطيران فوق الحدود الروسية – الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).