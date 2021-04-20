العراق.. امين عام النجباء يعزي قائد الثورة برحيل العميد حجازي

2021/04/20 | 04:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب الشيخ اكرم الكعبي عن تعازيه بمناسبة رحيل نائب قائد فيلق القدس، قائلا: الاخ والصديق المجاهد العميد حجازي افنى عمره دفاعا عن الاسلام ونصرة المستضع...

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