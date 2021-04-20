وزيران جزائريان يزوران ليبيا لبحث الأمن الإقليمي

2021/04/20 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزيرا الخارجية والداخلية الجزائريان، صبري بوقادوم وكمال بلجود، الاثنين، زيارة عمل في ليبيا المجاورة للبحث في الأمن الإقليمي و"دعم" الأطراف الليبيين من أجل تسوية سياسية للأزمة.

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