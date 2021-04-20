وفاة نائب الرئيس السابق والتر مونديل عن عمر يناهز 93 عاما

2021/04/20 | 05:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي وولتر مونديل، نائب الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، والمرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 1984، الاثنين، عن 93 عاما، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" عن متحدث باسم العائلة.

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