الماركسية كعلم 4 - طلال الربيعي

2021/04/20 | 06:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي في 14 نوفمبر 2012، بدأ ملايين العمال في جميع أنحاء المدن الرئيسية في منطقة اليورو في احتجاج دولي منسق غير مسبوق ضد الآثار الاجتماعية للضرائب وتدابير التقشف المفروضة من قبل الحكومات بعد انهيار الأسواق المالية في سبتمبر 2008.1.



أدت المناقشات التي أدت إلى هذا الحدث وبعده إلى إعادة تأجيج الأفكار النقدية حول الإرث الفكري لكارل ماركس، وخاصة معالجته الواسعة النطاق للعواقب الاجتماعية والفلسفية للرأ ......





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