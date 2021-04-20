"قوة طبيعية غير مرئية حولنا".. حركة جسيم داخل مجال مغناطيسي تحير العلماء

2021/04/20 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث العلماء في قوة هائلة غير مرئية للعين المجردة قد تكون موجودة في الكون، في إطار اكتشاف خلال تجربة لفهم أفضل للطبيعة والعالم من حولنا.

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