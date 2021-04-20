روزنامة الأسبوع أَنَا رَادِيكَالِي! - كمال الجزولي

2021/04/20 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنينلو كان التُّرابي أقلَّ «دغمسة» للحقائق، والصَّحفيون أكثر اعتباراً بالتَّاريخ، والذَّاكرة الشَّعبيَّة أقوى مِمَّا هي عليه، لما تحوَّلت دعوة «الجَّبهة الإسلاميَّة القوميَّة» للصَّادق المهدي وحزبه، للمشاركة في انقلاب يونيو 1989م، من واقعة تاريخيَّة، إلى مغالطة سِّياسيَّة (!) ولما ظلَّ خبرها يتواتر، لثلاثة عقود، والتُّرابي ساكت، بينما القاعدة الفقهيَّة أن السُّكوت في موضع الحاجة للكلام ..



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