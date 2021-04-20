تأملات دينية .. بعد فك الطلسمات - محمد حسين يونس

2021/04/20 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس مرعلي البشريه زمن كان الصراع الديني هو الملمح الأساسي للحياة وكان بسببه يلحق الدمار بشعوب وحضارات لا حصر لها...



فاندثرت الديانات الكنعانية و الفينيقية والسومرية و الأشورية و البابلية والمصرية واليونانية والرومانية والاسكندنافية..



فضلا عما حدث من خراب لحق بحضارات العالم الجديد( أمريكا و أستراليا)..



و أديان سكان القارة الأفريقية السوداء..



علي اساس ..



انها عقائد وثنية .لقد كان المسيحيون الكاثوليك ......





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