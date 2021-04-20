فخامة الرئيس الدستوري اللبناني (3) - عادل صوما

2021/04/20 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_صوما هناك أشخاص مغلفون بالغموض في التاريخ لا تستطيع فهمهم سوى بعد وقوع انتصار كبير أو خراب عظيم بسببهم.



فخامة الرئيس الدستوري اللبناني ميشال عون أحد هذه الشخصيات التي أسست دورها على انفعال الضائعين مع الشعارات القوية فارغة المضمون، والالتفاف حول مبتكرها على أنه رجل الساعة والحلول لمشاكلهم المستعصية، لدرجة أن قسماً كبيراً من اللبنانيين آمنوا به، وهو الوحيد الذي قال أتباعه له "إمشي على أجسادنا بس خلصنّا" ......





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