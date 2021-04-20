حقوقيون: الأمن البحريني استخدم العنف في فض اعتصام

2021/04/20 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نشطاء إن قوات الأمن البحرينية ضربت سجناء خلال احتجاجهم على ظروف السجن وذلك في عملية أمنية وصفتها السلطات بأنها رد على عصيان بعد تحذيرات متكررة.

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