الصحة العراقية: لم نسجل أي حالة وفاة بين صفوف المتلقحين

2021/04/20 | 06:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة العراقية عن آلية البطاقة المعتمدة للقاح ضد فيروس كورونا، فيما أشارت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف المتلقحين....

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