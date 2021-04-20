المدعي العام الإسرائيلي يحذر نتانياهو بأنه قد يعلن عدم أهليته لقيادة البلاد

2021/04/20 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن المدعي العام في إسرائيل اقترب أكثر من أي وقت مضى لإعلان أن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو "غير مؤهل" لمواصلة قيادة البلاد بسبب قضية الفساد العام.

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