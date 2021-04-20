شاهد.. ما أبعاد الهجمات على القوات الأميركية في العراق ؟

2021/04/20 | 07:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطلب خروج القوات الامريكية من العراق مع يعد أسير المفاوضات والحوارات الاستراتيجية بين واشنطن وبغداد بل اصبح تحت الضربات العسكرية التي تستهدف بين الحي...

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