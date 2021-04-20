مسؤولون إيرانيون: يوجد تقدم في المحادثات النووية والاتفاق المؤقت قد يكون هو الحل

2021/04/20 | 07:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون إيرانيون يوم الاثنين، إن إيران والقوى العالمية أحرزت بعض التقدم بشأن كيفية إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وأشاروا إلى أن هناك اتجاه للتوصل إلى اتفاق مؤقت لكسب الوقت للتوصل إلى تسوية دائمة.

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