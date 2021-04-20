"نحتفظ بحق الرد".. واشنطن تلوح بانتقام من ميليشيات في العراق

2021/04/20 | 08:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنّ الهجمات الأخيرة ضد مواقع القوات الأمريكية في العراق "لم تسبب خسائر"، لكنها قالت إنّها "تحتفظ بحق الرد".

واستهدف الهجوم الأخير مطار أربيل حيث تنتشر قوات أمريكية، فيما اتهم السلطات الرسمية في كردستان فصائل مسلحة موالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بالمسؤولية عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في جملة تصريحات لوسائل إعلام، إنّ القوات الأمريكية "تساعد القوات العراقية لمواجهة تنظيم داعش"، مؤكدًا "بقاء عدد محدود من قواتنا في العراق".

وأشار كيربي، إلى العمل مع القوات العراقية للتوصل إلى "طريقة للتعامل مع المجاميع المسلحة التي تستهدف قواتهم في العراق"، موضحًا أنّ "الهجمات التي استهدفت قواتنا في العراق لم تسفر عن خسائر، كما أنها لم تحقق أهدافها".

وأضاف المتحدث، أنّ "القوات العراقية تحقق في العمليات التي استهدفت القوات الأمريكية، وقد منحناها الوقت الكافي لمتابعة التحقيقات"، مشددًا أنّ "هذه الهجمات هي مصدر قلق، وسنحتفظ بالقدرات الكافية لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

ورفض المتحدث توضيح طبيعة رد الإدارة الأمريكية على الهجمات الأخيرة، لكنه أكّد أنّ "هناك فعلاً سيتخذ".

كما أكّد، أنّ علاقات بلاده مع الحكومة والقوات العراقية "قوية"، مشيرًا إلى أنّ الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي "كانت مميزة وشهدت الحديث عن العمليات العسكرية وعن الطرق والتمويل لتقوية قدرات القوات الأمنية في العراق، ومستقبل حواراتنا وآلية تنفيذها لإيجاد خارطة طريق لعلاقاتنا المستقبلية".

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