المنهج الفلسفي عند رونيه ديكارت - زهير الخويلدي

2021/04/20 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي "عندما تقضي الكثير من الوقت في السفر، تصبح أخيرًا غريبًا في بلدك."يطالب رونيه ديكارت في قواعد من أجل حسن قيادة العقل اتباع القواعد المنهجية التالية:القاعدة الأولى:يجب أن يكون الهدف من الدراسات هو توجيه العقل لإصدار أحكام صلبة وصحيحة حول كل ما يأتي في طريقه.القاعدة الثانيةيجب أن نتعامل فقط مع الأشياء التي يبدو أن أذهاننا قادرة على اكتساب معرفة معينة لا لبس فيها.القاعدة ا ......





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