2021/04/20 | 08:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الجيش الأميركي تطعيم السجناء في سجن غوانتانامو يوم الاثنين، في محاولة لحماية القوات المتمركزة هناك والمساعدة في استئناف جلسات الاستماع الخاصة بجرائم الحرب، حسبما قال مسؤول في الإدارة الأميركية مطلع على خطة البنتاغون لصحيفة نيويورك تايمز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم خالد شيخ محمد.. أميركا تبدأ تطعيم السجناء في غوانتانامو بلقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم خالد شيخ محمد.. أميركا تبدأ تطعيم السجناء في غوانتانامو بلقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).