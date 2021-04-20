2021/04/20 | 08:37 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ملفات فساد كبيرة" تطال وزراء حاليين وفي حكومة عبد المهدي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/20 | 08:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ملفات فساد كبيرة" تطال وزراء حاليين وفي حكومة عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ملفات فساد كبيرة" تطال وزراء حاليين وفي حكومة عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).