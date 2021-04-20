رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى ليبيا على رأس وفد وزاري

2021/04/20 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أفادت مصادر سياسية، بأن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتوجه اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزاري.

وبحسب المصادر فأن "الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات بين الحكومة المصرية والليبية، من بينها إنشاء محطات كهربائية في ليبيا".

كما "سيتم توقيع عقود بين وزارة الكهرباء المصرية والليبية لتقوية شبكات الطاقة الليبية".

المصدر: روسيا اليوم

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