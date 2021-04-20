اسعار النفط ترتفع رفم الارتفاع بإصابات بكورونا

2021/04/20 | 08:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد/ متابعاتارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع ضعف الدولار الأمريكي والتزام أوبك بتخفيض الإنتاج، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا حد المكاسب.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 69 سنتا أو 1.03 بالمئة إلى 67.77 دولاراً للبرميل في الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش.ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي …

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