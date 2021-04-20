هنا قائمة الدول العربية المتضررة من كورونا.. العراق في المقدمة

2021/04/20 | 08:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، يليه الأردن في المركز الثاني بينما يحتل لبنان المرتبة الثالثة.وحتى مساء الاثنين سجل العراق 984950 إصابة مؤكدة بالفيروس، ليحتل الموقع الـ25 عالميا، منها 15026 حالة وفاة، ما يمثل المستوى الـ32 بالعالم من حيث عدد ضحايا الجائحة.ويتمركز الأردن في الموقع الـ34 في …

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