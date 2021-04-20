2021/04/20 | 08:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، إيقاف العمل بمنح سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية، في فرعه الرئيسي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 نيسان 2021)، أنه "يدعو المصرف الموظفين ومنتسبي الداخلية إلى مراجعة الفروع التي تم تحديدها لترويج معاملات الحصول على السلفة بعد توفر التخصيص المالي لهذه الفروع".

وأشار إلى أنه "تم إيقاف العمل بمنح السلف في الفرع الرئيسي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من كورونا وتم تعويض ذلك في عدة فروع وهي: فرع الباب الشرقي - فرع حي العامل - فرع الخنساء- فرع براثا- فرع القصر الابيض- فرع المعرفة- فرع المشتل- فرع الخلفاء- فرع الخضراء- فرع المصافي - فرع الحي العربي- فرع القدس- فرع سبع قصور - فرع الاعظمية - فرع الشعب - فرع باب المعظم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يوقف منح سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية في فرعه الرئيسي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يوقف منح سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية في فرعه الرئيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).