يوفنتوس مهدد بالغياب عن دوري الأبطال على وقع صدمة

2021/04/20 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما احتكر لقب الدوري الإيطالي لتسعة مواسم على التوالي، يجد يوفنتوس نفسه أمام خطر الغياب عن دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2011 2012، لكن الإعلان الصاعقة الذي صدر في وقت متأخر يوم الأحد الماضي عن إطلاق الدوري السوبر الأوروبي قد يلغي كافة الحسابات.

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