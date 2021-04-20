قيادي بالفتح يؤكد الإطاحة بـ 90 في المئة من قادة تنظيم داعش في العراق

2021/04/20 | 08:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاصأكد القيادي في تحالف الفتح، محمد البياتي، اليوم الاثنين، أن 90% من قادة تنظيم داعش في العراق تمت الإطاحة بهم من خلال العمليات العسكرية النوعية التي نفذتها الأجهزة الأمنية مؤخرا.وقال البياتي في حديث لـ( بغداد اليوم) إن "تنظيم داعش فقد قدراته البشرية وزخم عملياته العسكرية في البلاد بسبب خسارة اكبر قاداته بفعل العمليات النوعية التي قامت بها اجهزتنا الأمنية مؤخرا، ويقتصر نشاطه في الوقت الحالي على الخلايا النائمة فقط".وأضاف أن "هذه الخلايا تقتصر خطورتها على مناطق معينة، وهذا ما يجعل عودة احداث حزيران التي سقطت فيها مناطق محافظات كاملة مستبعدة جدا في ظل الإمكانيات الكبيرة للحشد وبقية التشكيلات الامنية الأخرى".وتابع أن "90% من قادة داعش الارهابي تم الإطاحة بهم من خلال العمليات العسكرية النوعية التي انتهت بقتلهم او اعتقالهم في العديد من مناطق البلاد خلال الفترة الماضية".

وكان الخبير الامني، احمد الشريفي، تحدث الخميس (15 نيسان 2021) عن ما اسماها بـ"ملاذات" متعددي الجنسيات المنتمين لتنظيم داعش داخل العراق، فيما أشار إلى أن حركة عناصر التنظيم تاخذ اطار الخلايا النائمة، وهي مقيدة بسبب الجهد الامني.وقال أحمد الشريفي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وجود متعددي الجنسيات في داعش امنيا وعسكريا في العراق مستبعد، لكن متعددي الجنسيات يتواجدون فيما نسميها الملاذات، والتي نقيمها بانها مناطق نائية غير ماهولة بالسكان وغير ممسوكة عسكريا، الامر الذي يجعلها متاحة من خلال استغلال الثغرات الحدودية والتسلسل".واضاف الشريفي، أن "المناطق الماهولة والتي تقع ضمن اطار المتابعة الامنية والعسكرية، تكون حركة الاجانب والعرب من مسلحي داعش صعبة جدا، اضافة الى ان الجهد المدني سيرصدهم".وأكد أن "متعددي الجنسيات ضمن داعش مايزالون قيادات مؤثرة وفعالة في المحيط الاقليمي"، مبينا أن "حركة داعش بعناصره العراقية في المناطق تاخذ اطار الخلايا النائمة، وهي مقيدة جدا بسبب الجهد الامني والاستخباري".

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