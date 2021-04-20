لجنة الزراعة النيابية تؤكد المضي بتشريع القوانين الخاصة بتطوير القطاع الزراعي خلال ماتبقى من عمر البرلمان

2021/04/20 | 08:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية المضي بتشريع القوانين الخاصة بتطوير القطاع الزراعي خلال ماتبقى من عمر البرلمان.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي ان : اللجنة حريصة من خلال البرلمان على ايجاد قناة اتصال مباشرة من خلاله بين إدارات المحافظات والحكومة الاتحادية وعبر تجاوز الكثير من العقبات والروتين والاشكالات السابقة ، واختصار الزمن لتحقيق اكبر قدر ممكن من المنفعة للمواطنين عبر اتمام المشاريع الزراعية والاروائية لتي لها علاقة بحياة المواطنين.واضاف الشمري ان : اللجنة والبرلمان بشكل عام سيقومان بخطوات ملموسة لمعالجة اهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المشاريع الزراعية والاروائية بشكل خاص والخدمية والاستثمارية بشكل عام في المحافظات .واوضح ان من بين هذه الخطوات تدقيق متطلبات الادراج للمشاريع المرسلة من المحافظات بشكل منفرد لكل محافظة ، ووضع سقف زمني لانجاز المشاريع سيما المتلكئة منها بما يضمن سرعة الانجاز ./انتهى3

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