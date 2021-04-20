الرئيس العراقي يؤكد لغوتيرش ضرورة تأمين الرقابة الأممية للانتخابات المقبلة

2021/04/20 | 08:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ضرورة تأمين الرقابة الأممية للانتخابات العراقية المقررة في 10 تشرين الاول الم...

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