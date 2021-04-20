شاهد: الكشف عن استراتيجية الرئيس الامريكي لتواجد قواته بالمنطقة!!

2021/04/20 | 08:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، ميخائيل عوض، واقع التواجد الامريكي بالعراق في ظل الاستراتيجية المعتمدة من قبل ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن في ...

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