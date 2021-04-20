النزاهة: صدور 58 أمر قبض واستقدام بحق وزير ونائبين ودرجات خاصة

2021/04/20 | 09:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور 58 أمر قبض واستقدام خلال شهر اذار الماضي بينهم وزير ونائبين ودرجات خاصة، مبينة أنها جاءت على خلفية قضايا وملفات حققت فيها وأحالتها إلى القضاء.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان صحفي تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (20 نيسان 2021)، ان "أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائية، أشارت إلى صدور(58) أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر آذار الماضي"، مشيرة الى "صدور (8) أوامر قبض، و(50) أمر استقدام للمدة من (1-31/3/2021)، موضحة أن تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النواب (حالي وسابق)، ووزيرا أسبق، ووكيل وزارة سابقا".

وأضاف البيان، أن "أوامر القبض والاستقدام شملت محافظا حاليا وآخر سابقا، فضلا عن (25) مديرا عاما، منهم حاليون وسابقون وقائمقامان اثنان، لافتة إلى شمول (22) عضوا من أعضاء مجالس المحافظات بتلك الأوامر".



واشار الى ان (14) ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر مكفلون، في وقت سجل (7) آخرين (هاربين)، وأفرج عن واحد في طور التحقيق، وواحد محال إلى المحكمة، وشمل واحد آخر ممن صدر بحقه أمر استقدام بقرار العفو.

وكانت الهيئة قد أعلنت في شباط الماضي عن تفاصيل تقريرها السنوي لعام 2020، مبينة تضمنه استصدار (82) أمر استقدام و قبض بحق وزراء ومن بدرجتهم، فيما كان عدد أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المدراء العامين والدرجات الخاصة (624) أمرا.

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