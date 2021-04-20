2021/04/20 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

حدّد مصرف الرافدين ،اليوم الثلاثاء، فروعه المشمولة بالسلف للموظفين ومنتسبي الداخلية.

ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،"الموظفين ومنتسبي الداخلية الى مراجعة الفروع التي تم تحديدها لترويج معاملات الحصول على السلفة بعد توفر التخصيص المالي لهذه الفروع".

وأضاف أنه" تم إيقاف العمل بمنح السلف في الفرع الرئيسي مع اتخاذ الاجراءات الوقائية من كورونا وتم تعويض ذلك في عدة فروع وهي،

- فرع الباب الشرقي - فرع حي العامل - فرع الخنساء- فرع براثا- فرع القصر الأبيض- فرع المعرفة- فرع المشتل- فرع الخلفاء- فرع الخضراء- فرع المصافي - فرع الحي العربي- فرع القدس- فرع سبع قصور - فرع الأعظمية - فرع الشعب - فرع باب المعظم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدّد فروعه المشمولة بالسلف للموظفين ومنتسبي الداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدّد فروعه المشمولة بالسلف للموظفين ومنتسبي الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).