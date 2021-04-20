2021/04/20 | 09:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، انجاز مراحل متقدمة من مشروع أنبوب الوقود المغذي لمحطة كهرباء صلاح الدين الحرارية، التي سترفد المنظومة قبل الصيف بـ 650 ميغاواط.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (20 نيسان 2021)، إنَّ "ملاكات شركة المشاريع النفطية تمكنت خلال الايام القليلة الماضية من انجاز مرحلة عبور أنبوب الوقود المغذي لمحطة كهرباء صلاح الدين الحرارية في منطقة الجالسية بهدف رفد وتعزيز شبكة الطاقة الوطنية اضافة إلى تجهيز الكهرباء إلى المحافظة ومناطق شمال بغداد".

وأضاف أنَّ "الملاكات تمكنت من تمرير أنبوب العبور 12 عقدة عبر نهر دجلة بطول 400 متر وبعمق تجاوز 6 أمتار ممتداً أسفل قاع النهر، وبما يتفق ومتطلبات دائرة الموارد المائية في سامراء وتحت إشراف ملاكاتهم وملاكات شركة خطوط الأنابيب النفطية الجهة المنتفعة من المشروع".

وأوضح أنَّ "العمل أنجز بالمواصفات المثالية وبجهد متواصل بغية التغلب على تضاريس الأرض وجريان الماء مع أخذ كامل الاحتياطات الأمنية في مناطق ساخنة، إذ تمكنت ملاكات الشركة في تشكيلها هيئة مشاريع بغداد من تحقيق الأعماق المطلوبة متغلبين على طبيعة التربة الصخرية والحصوية ولمدة من الحفر تجاوزت ثلاثة أشهر من العمل المتواصل ليلاً ونهاراً".

وأكد جهاد أنَّ "هذا الأنبوب من شأنه أنْ يغذي المحطة، التي سوف تدشن الوحدة الأولى بطاقة 630 ميغاواط وبكمية 25 ألف برميل يومياً من مزيج النفط الأسود والنفط الخام والتي من المؤمل أنْ تدخل الخدمة قريباً، لتأتي بعدها الوحدة الثانية التي من المؤمل أنْ تدخل الخدمة في غضون الأشهر المقبلة وبطاقة 630 ميغاواط أيضا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط ترفد محطة كهربلاء صلاح الدين بـ650 ميغاواط) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط ترفد محطة كهربلاء صلاح الدين بـ650 ميغاواط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).