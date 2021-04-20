دراسة إسرائيلية تكشف أعراض جانبية جديدة محتملة للقاح كورونا

2021/04/20 | 09:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت دراسة إسرائيلية جديدة إلى أن خطر الإصابة بعدوى الهربس النطاقي (HZ) بعد التطعيم ضد فيروس كورونا لدى الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية الروماتيزمية (AIIRD) يزداد.

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