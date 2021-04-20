الهجرة تعتزم توزيع 1،5 مليون دينار على الاسر العائدة من النزوح

2021/04/20 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، استعدادها لتهيئة قاعدة بيانات خاصة بتوزيع منحة المليون و500 الف دينار خلال الشهر المقبل للأسر العائدة من النزوح.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير إن "قاعدة البيانات التي تستعد الوزارة لعملها ستكون للاسر المشمولة بالمنحة، علاوة على النازحين العائدين إلى مناطق سكناهم الاصلية"، وفقاً لـ"الصباح".

وكانت الوزارة قد اعلنت، نجاحها بإغلاق 90 بالمئة من مخيمات النازحين، على مستوى البلاد، من اصل 174 مخيماً، وإعادة 577 الف أسرة نازحة إلى مناطق سكناها الاصلية، بينما سيتم غلق المخيمات الـ 28 المتبقية خلال العام الحالي.

واشار جهاكير إلى انه "من المؤمل توزيع منحة النازحين العائدين خلال شهر ايار المقبل"، رابطاً ذلك بـ"التخصيصات المالية المرصودة بهذا الصدد وبعد تنفيذ موازنة 2021 وورود تعليماتها للوزارة".

وأضاف أن "توزيعها سيكون على وجبات متتالية وبحسب استحقاق كل اسرة".

ونفى "توجه الوزارة لتوزيع عيدية للاسر النازحة خلال عيد الفطر المبارك"، موضحا أنَّ "ما تقوم به الوزارة حاليا هو توزيع سلة رمضانية تحوي مواد غذائية للاسر النازحة القاطنة في المخيمات".

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