الغزي: مبادرة «هواوي» توفّر 10 آلاف فرصة عمل للعراقيين

2021/04/20 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، أنَّ مبادرة شركة هواوي الصينيَّة ستسهم بتوفير فرص عمل لأكثر من عشرة آلاف مواطن في العراق.

وقال الغزي في بيان على هامش حفل تكريمي لمجموعة من الكفاءات الشبابية العراقية التي حققت مراكزَ متقدمة على المستوى الدولي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، بعد خوضهم المسابقات التي نظمتها وأشرفت عليها شركة هواوي الصينية إنَّ: "الحكومة مستمرة بتقديم الدعم لمواهب الشباب وحصولهم على التعليم التدريبي وتجربة الحياة الحقيقية خارج الفصل الدراسي، وتعدها خطوة إيجابية للغاية، وأن حصول الشباب على مجموعة من المهارات الحديثة يوفر منصة مهمة للشباب للتعلم من بعضهم، وتطوير الصداقة وتعزيز المواهب في ما بينهم".

وأضاف أن "تنمية المواهب الشابة في العراق جاء لحاجة العراق الملحة إلى الخبرات الدولية في مجال التكنولوجيا والاتصالات وتشعباتها المترابطة مع قطاعات الاقتصاد والطاقة والصناعة والزراعة والمجالات التنموية الأخرى، وتعزيز تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ من أجل الارتقاء بالقدرة الاقتصادية للمجتمع العراقي".

وقدم "التهاني لأبناء وشباب العراق، لحصولهم على المراتب المتقدمة عالمياً في المسابقات التي نظمتها وأشرفت عليها شركة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، مُعرباً عن "أمله بأن يُستثمر ذلك في بناء البلد وهو على أعتاب مرحلة جديدة ونقطة تحول إيجابية في تاريخه الحديث، بفعل بزوغ هذه الطاقات الشابة الواعدة".

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