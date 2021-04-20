الرافدين يحدد فروعه المشمولة بالسلف للموظفين ومنتسبي الداخلية

2021/04/20 | 09:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حدد مصرف الرافدين عدد من الفروع المشمولة بمنح السلف للموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية>

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان الموظفين ومنتسبي الداخلية الى “مراجعة الفروع التي تم تحديدها لترويج معاملات الحصول على السلفة بعد توفر التخصيص المالي لهذه الفروع”، مشيرا الى انه “تم ايقاف العمل بمنح السلف في الفرع الرئيسي مع أتخاذ الاجراءات الوقائية من كورونا وتم تعويض ذلك في عدة فروع وهي ….– فرع الباب الشرقي – فرع حي العامل – فرع الخنساء- فرع براثا- فرع القصر الابيض- فرع المعرفة- فرع المشتل- فرع الخلفاء- فرع الخضراء- فرع المصافي – فرع الحي العربي- فرع القدس- فرع سبع قصور – فرع الاعظمية – فرع الشعب – فرع باب المعظم”.

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