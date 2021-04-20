هكذا تبدا القناعة بفكرة الامام المهدي عليه السلام

2021/04/20 | 09:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

امر طبيعي ان يختلف البشر في ارائه

وافكاره ومعتقداته ولكن الامر غير

الطبيعي هو العداء بين المختلفين الى حد

التسقيط والتشهير بالرغم من ان هنالك

افكارا لا تؤثر عليها اختلاف القناعات

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