تتجاوز ألفي مواطن يومياً.. صحة الكرخ تعلن ارتفاع أعداد الملقحين

2021/04/20 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الثلاثاء (20 نيسان 2021)، ارتفاع أعداد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا، فيما أشار إلى أن عددهم يتجاوز ألفي مواطن يومياً.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، في تصريح صحفي، إن "عدد المنافذ التلقيحية في جانب الكرخ ارتفع إلى 70 بعد إضافة 3 منافذ جديدة للتطعيم بلقاحي استرازنيكا وسينوفارم لتسهيل وصول المواطنين وتقليل الزخم على المنافذ الاخرى".

واضاف، أنَّ "دفعات جديدة من لقاحات فايزر وسينوفارم واسترازنيكا ستصل إلى البلاد اسبوعيا"، لافتاً إلى "تسلم الدائرة 2500 جرعة جديدة من لقاح فايزر، تم توزيعها بين مستشفيات اليرموك التعليمي والامامين الكاظمين عليهما السلام".

واوضح الحجامي أنَّ "عدد الملقحين يتجاوز الالفين خلال يوم واحد، بسبب زيادة الوعي اتجاه خطورة الفيروس والحد من انتشاره".

وكانت وزارة الصحة قد حددت 700 منفذ في عموم البلد للتلقيح ضد كورونا، فضلا عن 50 منفذا اخر خاصا بلقاح فايزر.

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