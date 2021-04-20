رئيس حركة وعي : الطبقة السياسية الجديدة اكثر ولاءً لتراب العراق من طبقة الحكم التقليدية

2021/04/20 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قال رئيس حركة وعي الوطنية صلاح العرباوي ان : الطبقة السياسية الجديدة اكثر ولاءً لتراب العراق من طبقة الحكم التقليدية.وطالب في بيان بان يطال القضاء الاطراف السياسية المتورطة بالفساد وقص اذرع الاخطبوط.واضاف العرباوي ان : حكومة الكاظمي وليدة التوافق السياسي وليست وليدة الحراك التشريني وان الكاظمي نجح بتفكيك الغليان الشعبي وهذا نصر للقوى السياسية التقليدية.واوضح ان : الكاظمي ليس لديه منجزات لكنه يجيد التسويق الاعلاميوبين ان : الاطراف الرافعة للواء المقاومة موجودة في البرلمان والعراق يحتاج الى امريكا الاقتصادية وليست الحربية .واشار الى ان : الانحدار في العملية السياسية بدأ من الانتخابات والمجتمع يجب ان يصنع الدولة والوعود الانتخابية الكاذبة يجب ان لا تمر هذه المرةوتابع العرباوي ان : الكتلة الصدرية ستأكل سائرون والحكمة تأكل عراقيون والعصائب تأكل الفتح و حزب الدعوة خارج دائرة التنافس على رئاسة الحكومة في الفترة القادمة.ونوه الى ان : بعض القنوات الفضائية تسوق لدينصورات السياسة وتهمل الشباب والقوى الجديدة التي اذا صعدت ستحقق توازنا مهما للدولة بين التقليد والجديد وبين الاسلام السياسي والليبرالية ..وذكر العرباوي ان : بعض القوى تعتبر حركة وعي خطرا عليها ..معلنا عدم التحالف مع اي طرف سياسي وقال اننا نؤمن بان التحالفات الحالية فارغة ونتحالف مع من نرى مصلحة وعي معه .ولا نتحالف قوى اللادولة التي تحمل السلاح وتسرق من الخزانة العامةوقال ان : المرحلة لن تصل بالكاظمي لقيادة المرحلة القادمةو في العراق الثابت الوحيد هو المتغير.وتابع العرباوي :"اذا تم ترشيحي لرئاسة الوزراء من قبل قوى اللادولة سانقلب عليها في اليوم التالي./انتهى3

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