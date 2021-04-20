الاستخبارات العراقية تعلن احباط عملية كبيرة لتهريب أدوية من سوريا

2021/04/20 | 09:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق عن احابط عملية كبيرة لتهريب أدوية قادمة من سوريا غربي محافظة نينوى شمالي البلاد....

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