طريق الهاوية 6 - نادية خلوف

2021/04/20 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف إنّي على سفر لملمت أشيائي الثّمينة ثياباً بالية أردت أن أطويها رأيت العتّ قد فعل فعله يا لحزني على أيّام قتلتها في جمعها في كل يوم كنت أقتله أخلع ثوبي البائس و أدفنه في صرّة لم يخبرني العتّ أنّه من صنع الظلام لم يعد لدي أشياء ثمينة لا أحتاج الحقيبة سوف أكتفي بجواز سفري على الحدود منعت من المغادرةكأنّ بقائي مفيد بقيت فعل العت بي ما ......





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