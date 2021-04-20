النضال الشعبي المنظم سبيلنا لصد الهجوم على المكتسبات والحريات. - النهج الديمقراطي

2021/04/20 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#النهج_الديمقراطي في اجتماعها العادي يوم الأحد 18 ابريل 2021، وقفت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، على أهم مستجدات الأوضاع التي طبعت الساحة الوطنية خلال الأسبوعين الأخيرين وأصدرت للرأي العام الوطني البيان التالي:يستمر الهجوم الكاسح للنظام على ما تبقى من مكتسبات شعبية تم تحقيقها عبر نضالات مريرة، خاضتها الجماهير الشعبية وأدت الثمن غاليا، تجلى في العديد من الشهداء والمعتقلين والمنفيين، خلال العقود المنص ......





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