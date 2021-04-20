2021/04/20 | 09:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اقدم شاب من مدينة دير الزور السورية، على اغتصاب طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة لا تتجاوز من العمر 6 سنوات.

وذكرت مصادر اعلامية ان الجريمة تزامنت مع دخول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الحادثة وقعت في منطقة الهجين، حيث قام المعتدي باستدراج الطفلة إلى مكان مهجور وكبلها وأغلق فهما ومن ثم أقدم على اغتصابها".

في ذات السياق، أوضحت تلك المصادر ان "عائلة الطفلة قامت بقتل المعتدي على الفور، و أن عملية القتل شارك فيها عدد من ذوي الطفلة الضحية، عندما وجدوا المعتدي بوضع مخل مع الطفلة التي كانت مقيدة ومغلقة الفم".

ولفتت المصادر إلى أن "عائلة الضحية استدلت على مكان ارتكاب الجريمة عن طريق طفل رأى المعتدي وهو يستدرج الطفلة إلى مكان ارتكاب جريمة الاغتصاب ليخبر عائلتها على الفور، والتي وصلت إلى مكان الحادثة وأقدمت على قتل المعتدي، الذي قالت المصادر إنه متزوج".

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