الاطاحة بعصابة لترويج المخدرات في احدى مناطق البصرة

2021/04/20 | 09:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بعصابة لترويج المخدرات في احدى مناطق محافظة البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "وبعد ورود معلومات عن وجود عصابة لتروج المخدرات في منطقة الهارثة (شمال شرقي البصرة)، تم على الفور تشكيل قوة من شعبة مخدرات الهارثة".واضاف انه "وبعد التحري وجمع المعلومات تمت مداهمتهم والقاء القبض على كافة افراد العصابة المكونة من ٣ متهمين وضبط بحوزتهم مواد مخدرة على شكل اكياس صغيرة مُعده للترويج كما تم ضبط ادوات تعاطي المخدرات وميزان الكتروني".

ولفتت الوكالة بحسب البيان الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء لينالو جزاءهم العادل".

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