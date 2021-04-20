النزاهة النيابية: سجلنا عدة ملاحظات على أمين بغداد

2021/04/20 | 09:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، تسجيلها عدة ملاحظات على أمين بغداد علاء معن، فيما أشارت إلى أنها ستقيم عمله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب ثابت العباسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة النزاهة استضافت أمين بغداد حول تأخر بعض المشاريع الخدمية في العاصمة"، لافتاً الى أن "الأمين أعطى صورة واضحة عن عمله ومدة التحاقه بالعمل والمعوقات التي تواجهه".

وأضاف أن "لجنة النزاهة توفرت لديها بعض القناعات بإعطاء أمين بغداد الوقت المناسب والكافي لكي يثبت فاعليته في إدارة ملف أمانة العاصمة"، مشيراً الى أن "هناك ملاحظات عدة سجلت على أمين بغداد الحالي وسابقيه".

وتابع العباسي أن "اللجنة ستقوم بتقييم عمل أمين بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأكد أن "أعضاء لجنة النزاهة لاسيما نواب بغداد يتواجدون في مشاريع أمانة العاصمة لمتابعتها وبشكل مستمر".

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